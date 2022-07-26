Ситуація на фронті 26 липня: окупантам не вдається просунутися на Сіверськ і Бахмут, але вони зайняли Вуглегірську ТЕС — на мапах «Бабеля»

Російські війська продовжують спроби наступати на Донбасі в напрямку на Сіверськ і Бахмут. Протягом тижня вони мали незначні успіхи, зокрема змогли захопити Вуглегірську ТЕС. Водночас на всіх інших напрямках окупанти до штурмів не вдаються, а на Херсонщині — обороняються.

Ситуація на фронті — дивіться на мапах «Бабеля».

Харківська область

росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема Харків;

на північ від Харкова окупанти утримують позиції, щоб завадити ЗСУ просунутися до держкордону; вони знову намагались наступати біля Козачої Лопані, але безрезультатно;

окупанти за останній тиждень активізувалися неподалік Балаклеї. Вони пробували наступати в бік Гусарівки, але українські військові знищили передові підрозділи росіян;

також армія рф спробувала провести розвідку біля Чепіля — групу теж виявили та ліквідували.

Донбас

на Донбасі продовжується так звана оперативна пауза, за тиждень росіяни подекуди просунулися на кілька кілометрів;

усі спроби прорвати рубіж Краснопілля — Долина — Богородичне знову провалилися;

росіяни намагаються наступати в бік Серебрянки та Верхнькомʼянського, а також зі Спірного — усі ці спроби ЗСУ придушують;

біля Бахмуту окупанти мають незначний успіх: вони змогли захопити частину Берестового і вийшли на околиці Покровського;

також росіяни, найімовірніше, взяли під контроль село Вершина та Вуглегірську ТЕС, частина Новолуганського теж окупована;

біля Вугледару, найімовірніше, ЗСУ провели деякі тактичні контратаки, і зараз окупанти намагаються повернути втрачене, зокрема Генштаб повідомив про провальні спроби росіян наступати на Благодатне неподалік Волновахи. Також росіяни намагаються повернути контроль над Павлівкою, що на південь від Вугледару, але теж невдало.

Південь

на півдні України ситуація протягом тижня не змінилася, тут продовжуються артилерійські дуелі без просувань жодної зі сторін.

Херсонщина