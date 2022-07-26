Фонд «Повернись живим» першим в Україні придбав і передав військовим комплекс Bayraktar TB2

Благодійний фонд «Повернись живим» першим в Україні придбав і передав військовим безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2. Його загальна вартість — $16 502 450.
Ідеться не просто про безпілотники, а про повноцінну автономну систему, до якої входять:
- система повітряного звʼязку;
- мобільний комплекс наземного управління;
- наземний термінал передачі даних;
- система розпізнавання «свій — чужий»;
- три ударні безпілотники;
- кілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів;
- інше необхідне наземне обладнання та запчастини.