Фонд «Повернись живим» першим в Україні придбав і передав військовим комплекс Bayraktar TB2

Благодійний фонд «Повернись живим» першим в Україні придбав і передав військовим безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2. Його загальна вартість — $16 502 450.

Ідеться не просто про безпілотники, а про повноцінну автономну систему, до якої входять: