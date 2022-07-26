«Нафтогаз» заявив, що уряд не дозволив заплатити за боргами і компанія в дефолті

«Нафтогаз» заявив, що уряд не дозволив робити виплати за єврооблігаціями і компанія в дефолті.

Про це повідомила пресслужба компанії

Сьогодні, 26 липня, сплив термін виплат «Нафтогазу» власникам єврооблігацій.

Перед цим, 21 липня, уряд зобов’язав працівників «Нафтогазу» вчиняти будь-які дії щодо єврооблігацій тільки після окремого погодження з Кабміном. Аби це виконати, «Нафтогаз» завчасно звернувся до уряду щодо виплат за євробондами — компанія заявила, що у неї на рахунках є кошти для цього. Однак «Нафтогаз» заявив, що уряд не дозволив компанії виконати зобов’язання перед держателями єврооблігацій (ідеться про основну суму та відсотки).

«Таким чином уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями «Нафтогазу». Оскільки невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило «Нафтогаз» доступу до міжнародного ринку капіталу, уряд своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022 — 2023 років», — заявили у компанії.