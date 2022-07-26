Вечірнє зведення Генштабу: росіяни вдарили з авіації по Покровську та Новолуганську

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення станом на 26 липня.

На Волинському та Поліському напрямках фіксують повітряну розвідку дронами у прикордонних районах Волинської області.

На Сіверському напрямку росія обстріляла цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Хрінівка, Сеньківка та низки інших.

На Харківському напрямку російська армія обстрілювала українські позиції з артилерії зокрема неподалік Борщового, Соснівки, Петрівки, Рубіжного, Мосьпанового, Чугуєва, Світличного та Слатиного, вдарила з авіації біля Залимана, Мосьпанового та Явірського. Російські розвідники намагались розкрити побудову оборони українських військових у районі населеного пункту Чепіль — окупантів знешкодили.

На Словʼянському напрямку росія обстріляла з артилерії та танків райони Норцівки, Долини, Грушувахи, Краснопілля, Мазанівки та інші селища. Також окупанти намагались просунутися неподалік Богородичного, успіху не мали та відійшли.

На Краматорському напрямку були артилерійські обстріли поблизу Райгородка, Закітного, Серебрянки, Верхньокамʼянського, Виїмки, Переїзного та Білогорівки. Також росіяни вдарили з авіації біля Григорівки та безуспішно намагалися розвідати позиції Сил оборони в районі Верхньокамʼянського.

Спробу окупантів покращити тактичне положення в районі Івано-Дарʼївки українські воїни відбили та змусили воррога тікати.

На Бахмутському напрямку росія обстріляла військову та цивільну інфраструктуру в районах Берестового, Соледару, Покровського, Веселої Долини, Вершини, Кодеми, Майорська і Торецька. Крім цього, росіяни вдарили з авіації по Покровську та Новолуганську.

Спроби росіян штурмувати в районах Берестового, Соледару та Семигірʼя українські військові відбили. Тривають бої зі штурмовою групою в районі Покровського.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів, але систематично обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Веселе, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Новопіль, Малинівка, Новоселівка, Новоандріївка, Малі Щербаки та низки інших.

Біля Малинівки росія вдарила з авіації та штурмувала в районах сіл Павлівка та Благодатне, однак отримала відсіч і відійшла.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля рф продовжує зосереджувати на утриманні займаних позицій, веде повітряну розвідку дронами та здійснює обстріли вздовж лінії зіткнення.

Також Генеральний штаб України повідомив, що росія має системну проблему з поповненням особового складу та намагається набрати найманців у країнах Центральної Азії, а також з-поміж представників віддалених регіонів та увʼязнених.