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Росіяни обстрілюють Соледар на Донеччині. Під вогнем опинилися «Артемсіль» і приватний сектор

Автор:
Софія Телішевська
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Російські окупанти 25 липня обстріляли підприємство «Артемсіль» у Соледарі, а вже сьогодні вранці відкрили вогонь по приватному сектору міста.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

За кілька годин рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на підприємстві, але вранці росіяни продовжили обстрілювати приватний сектор.

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«Буквально за пів години після ліквідації нашими вогнеборцями пожеж, що виникли після обстрілів, почалися нові артилерійські атаки, унаслідок яких загорівся ще один будинок», — зазначили в МВС.

  • У квітні через бойові дії на Донбасі зупинило роботу держпідприємство «Артемсіль» (Соледар, Донецька область), що є єдиним у країні добувачем камʼяної харчової та технічної солі.