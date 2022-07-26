Україна звернулась до американського уряду по газовий ленд-ліз

Український уряд звернувся до уряду Сполучених Штатів Америки із проханням надати газовий ленд-ліз — для стабільного проходження опалювального сезону.
Про це 26 липня повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
«Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв», — зазначив Шмигаль.
25 липня Європейський інвестиційний банк погодив виділення Україні €1,6 мільярда , з яких один мільярд виділять просто зараз. Ці кошти підуть на те, щоб підготуватися до опалювального сезону, відновити пошкоджені обʼєкти електро-, водо- й теплопостачання та іншої житлово-комунальної інфраструктури.
- У червні голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко під час візиту на Вашингтону запропонував США укласти угоду про газовий ленд-ліз, тобто надати 6 мільярдів кубічних метрів газу з оплатою за два роки. За планом про ленд-ліз Україна хоче отримати близько 6 мільярдів кубометрів зрідженого природного газу, який доставлятиметься до Європи та потраплятиме в Україну через трубопровід.