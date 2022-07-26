Журнал Vogue помістив на digital-обкладинку першу леді України Олену Зеленську

Перша леді України Олена Зеленська стала героїнею digital-обкладинки журналу Vogue.

«Портрет хоробрості: перша леді України Олена Зеленська» — зазначено на сайті Vogue.

Портрет першої леді України зробила відома американська фотографка Енні Лейбовіц у липні 2022 року. Бібліотека Конгресу оголосила її «Живою легендою» за творчий внесок в американське життя. Також Лейбовіц була першою жінкою, яка мала художню виставку в Національній портретній галереї Вашингтону.

Саме Енні Лейбовіц є авторкою знімка, на якому оголений Джон Леннон цілує одягнену Йоко Оно. В її обʼєктив також потрапляли королева Єлизавета ІІ, Джо Байден, Мік Джаггер, Майкл Джексон, Меріл Стріп і Леонардо ді Капріо.

Фотографка зробила також спільний портрет Олени та Володимира Зеленських, який потрапив в Інстаграм британського Vogue.