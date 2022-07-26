Мовний омбудсмен отримав рекордну кількість скарг на порушення закону про мову. Найбільше — на сайти в інтернеті

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь повідомив, що за останні 10 днів отримав рекордну кількість скарг. З 16 липня запрацювали нові норми мовного закону.
Про це він написав у своєму Facebook.
Протягом 16—25 липня до Секретаріату уповноваженого з захисту державної мови надійшло 502 скарги.
«Очікувано, що переважна більшість цих повідомлень, а саме 79%, стосуються порушень ч. 6 ст. 27 Закону, яка набрала чинності 16 липня 2022 року і яка регламентує застосування державної мови інтернет-представництвами», — пояснив Кремінь.
За його словами, кожне друга скарга стосується норми закону, яка передбачає, що всі українські інтернет-сайти повинні завантажуватися за замовчуванням саме українською мовою.
- В Україні з 16 липня всі інтернет-ресурси повинні мати базову стартову сторінку українською мовою, яка для українських користувачів відкриватиметься за замовчуванням. У дію вступає норма закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року. Версія сайтів державною мовою повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії.