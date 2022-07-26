Польські дипломати не братимуть участі у зустрічах, де будуть представники росії та білорусі

Заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський заявив, що польські дипломати не братимуть участі у зустрічах, на яких присутні представники росії чи білорусі.

Про це повідомляє Wprost.pl.

«Росія має бути гранично ізольована від усіх міжнародних форумів і форматів, у яких вона може виступати. Ми прийняли рішення, що на будь-яких заходах, які відбуваються у Польщі та організовані будь-якими інституціями, якщо будуть присутні представники рф і білорусі, яка є союзником росії, наші представники не зʼявляться», — сказав Яблонський.