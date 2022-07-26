Британія розширила персональні санкції проти рф. Туди додали очільників російських регіонів

Велика Британія розширила персональні санкції проти росії. До санкційного переліку додали 41 людину та одну компанію.

Про це пише Reuters.

Британський уряд наклав санкції проти 5 сирійців та компанії Al-Sayyad. Вона відома як «Мисливці на ІДІЛ», а санкції проти неї ввели за створення вербувальної мережі. Компанія працює з «ПВК Вагнера» у Сирії і займається захистом інтересів росії (охорона нафтових обʼєктів).

Також до списку увійшов і один британець — Грехем Філіпс. Це журналіст та блогер, який працює на російську пропаганду.

Усі інші люди в списку — росіяни. Це переважно російські регіональні політики, очільники регіонів та місцевих осередків путінської партії «единая россия». Крім цього, санкції наклали і на Сарвара Ісмаїлова — племінника російського олігарха Алішера Усманова. Ісмаїлов входить до ради директорів англійського футбольного клубу «Евертон». Інший племінник, Санжар Ісмаїлов, також потрапив під санкції.

Санкції ввели і проти міністра юстиції рф костянтина чуйченка та очільника окупаційного «уряду» так званої «днр» віталія хоценка.