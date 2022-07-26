Від вибуху російського безпілотника на Волині постраждали троє дітей

В результаті вибуху безпілотника над Волинською областю 25 липня постраждали троє дітей.

Про це пише Офіс генерального прокурора.

«25 липня внаслідок вибуху російського безпілотника у с. Дубове Ковельського району Волинської області отримали тілесні ушкодження 16-річний хлопець та дівчатка 8 та 16 років», — повідомив ОГП. Там додали, що більше ніж 1 048 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 26 липня офіційне число загиблих дітей — 358. Зросла кількість поранених, їх понад 690.