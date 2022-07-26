Google Play оновив логотип до свого 10-річчя

Компанія Google оновила логотип магазину застосунків Google Play до його 10-річчя.
Про це йдеться у блозі компанії.
Новий логотип зберіг звичну користувачам форму трикутник, але став більш округлим і яскравим. Google змінив кольорову гаму, а структуру елементів всередині залишив такою як була.
У компанії заявили, що новий логотип «краще відображає магію Google і відповідає бренду багатьох корисних продуктів — Пошуку, Асистента, Фото, Gmail тощо».
- У липні Google повідомила, що застосунок Google Pay в Україні перетворився на Google Гаманець.
- До цього компанія повідомила, що у листопаді остаточно закриє месенджер Hangouts, користувачів переводять на інший месенджер — Chat.