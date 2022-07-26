Ранкове зведення Генштабу: Росіяни пішли на штурм в районі парку «Святі гори», але були відкинуті

Генеральний штаб України опублікував зведення щодо ситуації на фронті станом на ранок 26 липня:
- Війська білорусі у напрямку міст Луцьк та Ковель вели розвідку безпілотниками.
- На Слобожанському напрямку бої — росіяни намагаються утримати зайняті позиції.
- На Донецькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення і створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворожі підрозділи поповнюють запаси боєприпасів та палива.
- На Краматорському напрямку ЗСУ відбили наступ росіян у районах Спірного та Національного природного парку «Святі гори».
- На Бахмутському напрямку штурм в районах пунктів Берестове та Семигірʼя завершився для росіян втратами і відступом.
- В акваторії Чорного моря перебувають два носії крилатих ракет «Калібр».