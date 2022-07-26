У Львівській області знайшли залишки оборонної споруди доби енеоліту

У Львівській області, у місті Винники на горі Лисівка археологи віднайшли фрагмент укріплення, яке датується приблизно 3500 роком до н.е.

Про це повідомила Львівська обласна рада.

Археологи заявили, що це найдавніше укріплене поселення доби енеоліту, яке віднайшли на теренах Львівщини й одне із трьох найдавніших на заході України. Особливістю нової знахідки є те, що вона створена будівничими — представниками не трипільської, а лійчастої культури.

«Ми бачимо залишки дерев’яної стіни. Спершу був викопаний рів шириною 30 см. Він викопаний дуже рівно, що свідчить про наявність вже тоді спеціальних інструментів. Колоди у цьому рові вбиті поруч одна біля одної. А зовні частокіл був обліплених глиною, що ущільнювало паркан. Можемо зробити висновок, що це була міцна, неприступна огорожа заввишки близько трьох метрів», — розповів археолог Андрій Гавінський.

Археологічні розкопки проводяться у Винниках ще з 90-х років. За цей час там знайшли чимало артефактів, які свідчать, що культура лійчастого посуду межувала з трипільською культурою і територія Винник якраз є пограниччям двох культур. Щойно віднайдене оборонне поселення доби енеоліту археологи вважають сенсаційним історичним доказом цього. Надалі археологи планують віднайти та розкопати другу лінію частоколу. Є припущення, що вона знаходиться поруч, за кілька метрів.