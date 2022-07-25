У Харкові побудують залізобетонні зупинки для захисту від російських обстрілів

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що протягом 2—3 тижнів у місті почнуть монтувати захисні споруди на зупинках громадського транспорту.

Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, поряд із зупинками розмістять залізобетонні конструкції, де можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу. У своєму Telegram мер показав, як це виглядатиме.

«Такі укриття є в Ізраїлі, наприклад. І вони показують себе ефективними щодо захисту від снарядів і розльоту осколків», — зазначив Ігор Терехов.

Міська влада Харкова уже визначила 25 місць, де убезпечені зупинки зʼявляться першими — на найбільш завантажених маршрутах тролейбусів, автобусів та трамваїв.