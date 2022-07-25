Міністр оборони Резніков: ЗСУ знищили 50 військових складів рф ракетами HIMARS

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Збройні Сили України знищили 50 російських складів боєприпасів за допомогою наданих США реактивних систем HIMARS.

Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Що, відповідно, обрізає їхні [російські] логістичні ланцюжки і позбавляє їх спроможності вести активні бойові дії, «насипаючи» по великій кількості снарядів по наших Збройних силах», — сказав Резніков.

За його словами, міжнародні партнери побачили, що ЗСУ професійно працює з HIMARS — дуже зрозуміло обирають цілі та ефективно їх вражають.

«Відповідно від цього зростає рівень довіри, а на підставі цього рівня довіри нам будуть продовжувати давати допомогу», — зазначив міністр оборони.

Він додав, що у новому пакеті військової допомоги, підписаному президентом США, Україна отримає ще 4 HIMARS, а також — спеціальні протирадарні ракети, яких раніше в української армії не було.

«Це дозволить нам ефективно руйнувати систему радарів, «засліплювати ворога», що дозволить нам отримати перевагу для контрнаступу», — сказав Резніков.