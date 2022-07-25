Meta запускає навчальний центр підтримки для українського бізнесу

Meta запускає програму допомоги для відновлення економіки країни. Цей центр запропонує українським бізнесменам онлайн-навчання, а також інструменти та ресурси для керування бізнесом у воєнний час.

Про це повідомляє Мінцифри .

Корпорація Meta (Facebook, Instagram) за підтримки Міністерства цифрової трансформації запускає спеціалізований навчальний центр підтримки для українського бізнесу, який перестав працювати або зазнав втрат через війну.

Програма передбачає різноманітні освітні безплатні ресурси для підприємців, понад 20 курсів Blueprint та доступ до навчальної платформи Meta Boost, які допоможуть опанувати навички володіння компанією, а також онлайн-зустрічі для підприємців.

У майбутньому планується фінансова підтримка від Meta в розмірі $1,5 млн, щоб українські малі та середні підприємства могли проводити рекламні кампанії на платформах корпорації. Умови Мінцифри обіцяє оприлюднити згодом.

Детальніше ознайомитися з програмою можна за посиланням.