Foreign Policy: Україна обвалила ринок експорту зброї з росії

Російські плани щодо експорту своєї зброї до інших країн руйнуються через втрати у війні проти України. Це позбавляє рф значних джерел прибутку.

Про це пише Foreigh Policy.

Як зазначили представники Пентагону і розвідки США, очікується, що запланований кремлем великий продаж зброї до Африки постраждає через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Там вважають, що серйозні втрати високотехнологічної техніки під час боїв в Україні призведуть до серйозного уповільнення продажу за кордон.

Це, своєю чергою, може призвести до посилення ролі на ринку Африки конкурентів росії, зокрема Китаю та США.

За підрахунками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, на росію припадає майже половина основного експорту озброєнь до Африки. Найбільше вона постачає зброю до Алжиру, Єгипту, Судану та Анголи.

«Ми очікуємо, що у них виникнуть реальні проблеми з доставкою обладнання через те, що вони втрачають техніку в Україні», — сказав представник американської розвідки.

У Пентагоні вбачають серйозні наслідки для оборонно-промислового комплексу рф через санкції США та Заходу, які вже підірвали здатність Кремля поповнювати запаси складних деталей, таких як системи наведення та мікрочипи, що використовуються у високоточних боєприпасах.