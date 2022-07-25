ЗСУ на півдні України за добу знищили командний пункт нацгвардії рф та два склади з боєприпасами

Українські військові на півдні України за добу знищили командно-спостережний пункт російської нацгвардії, а також два склади з боєприпасами. Також ЗСУ вдарили по пʼяти опорним пунктам на Херсонщині.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Загальний результат за бойовий день свідчить, що вороже військо зменшено на 66 рашистів, 5 танків, 2 самохідні гаубиці «Гвоздика», протитанковий ракетний комплекс «Фагот», 3 одиниці броньованої та 9 автомобільної техніки», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, біля села Іванівка українські військові збили російський безпілотник «Мерлін».