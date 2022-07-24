МВС: Порушники комендантської години «на олівці» у військкоматів

В Україні порушників комендантської години беруть «на олівець» для центрів комплектування Збройних сил. Вони в першу чергу потраплятимуть до резерву — це не означає, що люди будуть призвані до лав ЗСУ вже завтра.

Про це в інтерв’ю виданню «Телеграф» розповів заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

За його словами, значна кількість українців пішли на фронт добровільно, хоча могли не потрапити на війну, оскільки були не в першій черзі мобілізації. Єнін вважає, що це несправедливо, коли «інші дозволяють собі вечірки і проводити час на пляжах».

«Ми активно допомагаємо центрам комплектування ЗСУ поповнювати резерв. Тому у нас по багатьох областях налагоджено дуже щільне співробітництво. Порушників комендантської години ми беремо «на олівець». Це не означає, що вони будуть призвані до лав ЗСУ вже завтра. Але коли постане питання про це, то саме на таку категорію осіб військові комісари подивляться в першу чергу», — сказав Єнін.

Заступник голови МВС зазначив, що зараз люди розслабились і сьогодні є певна категорія людей, які злісно порушують комендантську годину. Тому, за його словами, має діяти певний адміністративний примус в умовах відсутності відповідальності за порушення комендантської години.

Він не вбачає нічого поганого в тому, щоб вручати повістки на блокпостах і на вулицях.

«Потрібно визначитися: ми хочемо якомога швидше отримати наші території звільненими або ми будемо покладатися виключно на добровольців?», — додав заступник міністра.