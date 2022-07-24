У Японії вивергся вулкан Сакурадзіма — країна ввела найвищий рівень небезпеки

У Японії на острові Кюсю вивергся вулкан Сакурадзіма.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Японське метеорологічне агентство (JMA).

За словами офіційного представника JMA, вулканічне каміння впало на відстані 2,5 км від вулкана. Рівень загрози виверження підвищили до найвищого та евакуювали 51 людину з поблизьких місць.

Заступник головного секретаря кабінету міністрів Йосіхіко Ісозакі під час прес-конференції зазначив, що повідомлень про жертви або руйнування через виверження поки не надходило.

Приблизно за 50 км від вулкана розташована атомна станція «Сендай». Там також не виявили жодних порушень.