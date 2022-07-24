Артилерія ЗСУ у відповідь на обстріл Миколаєва знищила російську батарею С-300

Українська артилерія у відповідь на нічний обстріл Миколаєва знищила російську батарею (щонайменше 3 одиниці) зенітно-ракетних комплексів С-300.
Про це повідомило оперативне командування «Південь».
«Серед ночі вкотре атакований Миколаїв. Ракетний удар 7 модифікованими ракетами з зенітно-ракетної системи С-300. Уражено об’єкти промислової та портової інфраструктури. У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського», — сказано у повідомленні.
Також під вогонь ЗСУ потрапили кілька об’єктів транспортної інфраструктури окупантів на тимчасово окупованій території Херсонської області.
- Раніше у ОК «Південь» вказували, що росіяни для обстрілів Миколаєва використовують нетипову зброю — С-300 із розривними ракетами, які мають додаткову руйнівну дію. Саме тому кілька мікрорайонів Миколаєва мають масштабні руйнування.
- 24 липня окупанти зранку знову обстріляли Миколаїв. Постраждали складське приміщення і кілька приватних підприємств. Поранені щонайменше п’ятеро людей, серед них підліток.