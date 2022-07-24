Артилерія ЗСУ у відповідь на обстріл Миколаєва знищила російську батарею С-300

Українська артилерія у відповідь на нічний обстріл Миколаєва знищила російську батарею (щонайменше 3 одиниці) зенітно-ракетних комплексів С-300.

Про це повідомило оперативне командування «Південь».

«Серед ночі вкотре атакований Миколаїв. Ракетний удар 7 модифікованими ракетами з зенітно-ракетної системи С-300. Уражено об’єкти промислової та портової інфраструктури. У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського», — сказано у повідомленні.

Також під вогонь ЗСУ потрапили кілька об’єктів транспортної інфраструктури окупантів на тимчасово окупованій території Херсонської області.