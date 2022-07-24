В американських парках Disneyland чоловікам дозволили працювати «феями»

У тематичних парках Disney у США «феї-хрещені», які одягають дітей у костюми, стануть «учнями фей-хрещених» — на цій позиції зможуть працювати чоловіки.

Про це повідомляє CNN.

«Феї» у Disneyland роблять дітям макіяж, зачіску та підбирають костюм. Представник Disney повідомив, що відтепер у таких бутіках працюватимуть чоловіки. Раніше «феями» були тільки жінки.

Минулого року голова відділу парків Disney Джош ДʼАмаро заявив у блозі під назвою «Місце, де всім раді», що він прагне оновити атракціони, модернізувати цінності і змінити підхід до зовнішнього вигляду працівників парків Disney.

Відтепер компанія хоче забезпечити «більшу гнучкість» в одязі своїх акторів і дозволити їм самостійно обирати костюми, зачіску та прикраси. Працівники також зможуть демонструвати видимі татуювання.