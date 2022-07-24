Росіяни зруйнували на Донеччині ще дві школи і садочок

Російські окупанти вранці 24 липня зруйнували на Донеччині ще дві школи — у Костянтинівці і Бахмуті. Крім того, у Новодмитрівці від ворожого вогню постраждав дитячий садок.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Близько 5-ї ранку російська ракета вдарила по околицях Курахівської громади — зруйнувала приватний будинок.
Не припиняються обстріли Сіверська, Марʼїнки та Красногорівки — пошкоджені приватні будинки та господарські обʼєкти.
Про постраждалих на даний час інформація не надходила.