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За добу Сили оборони України знищили 280 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 151 день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 39 520 осіб, а також:

  • танків — 1 722 (+14);
  • бойових броньованих машин — 3 942 (+13);
  • артилерійських систем — 869 (+5);
  • реактивних систем залпового вогню — 255 (+2);
  • засобів ППО — 113;
  • літаків – 221;
  • гелікоптерів — 188;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 714;
  • крилатих ракет — 170 (+3);
  • кораблів /катерів — 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2 823 (+3);
  • спеціальної техніки — 73 (+1).

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.