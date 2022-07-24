На півдні ЗСУ знищили понад 50 окупантів, три танки та три «Гради»

За добу, 23 липня, авіація Збройних сил України на півдні завдала шести ударів по скупченнях живої сили та техніки окупантів. Також бійцям вдалося знищити опорний пункт та ліквідувати 54 росіян.

Про це повідомило оперативне командування «Південь».

За їхніми даними, на цьому напрямку немає ознак створення ударних угруповань.

Понад 50 окупантів за підтримки двох танків Т-62 та одного БТР-82А вели наступ на Херсонщині у напрямку населених пунктів Сухий Ставок, Андріївка, а також у напрямку сіл Брускинське та Білогірка. Однак спроба була безуспішною, окупанти зазнали втрат і відійшли.

Загалом упродовж 23 липня окупанти втратили:

три танки Т-62;

три реактивні системи залпового вогню «Град»;

гармату «Мста-Б»;

броньовану та автомобільну техніку;

склад з боєприпасів та пункт боєпостачання на Херсонщині.

Тим часом у Чорному морі корабельне угруповання росіян маневрує неподалік мису Тарханкут (Крим) у напрямку Анапи (росія). Два ракетоносії готові до завдання ударів 16 ракетами типу «Калібр». Неподалік чатує один великий десантний корабель.