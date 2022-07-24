Зеленський розпорядився провести конкурс до Вищої ради правосуддя

Президент України Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя і розпорядився провести конкурс.

Відповідний указ зʼявився у суботу, 23 липня.

До складу конкурсної комісії, що проведе добір кандидатів, увійшли:

Гринчак Сергій Васильович — доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук;

Дідич Тарас Олегович — професор кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Кофман Борис Якович — професор кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля, доктор юридичних наук, професор;

Очеретний Сергій Степанович — суддя Апеляційного суду Харківської області у відставці;

Тропін Захар Володимирович — доцент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент.

Голову та секретаря конкурсної комісії обирають на першому засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови присутності на ньому більшості від складу. Рішення комісії ухвалюються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар. Інформація про рішення комісії розміщується на сайті президента.

Етапи конкурсу:

його оголошують, кандидати подають документи;

комісія їх розглядає;

кандидата перевіряють на відповідність вимогам;

Етична рада надає комісії висновок щодо відповідності кожного кандидата критеріям професійної етики та доброчесності, а також дає список рекомендованих для призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя;

співбесіда;

укладання списку кандидатів, яких президенту рекомендують призначити до ВРП.

Нагадаємо, що 22 лютого 2022 року Вища рада правосуддя прийняла заяви про відставку десяти своїх членів, таким чином вона припинила свої повноваження.