ООН отримала понад 150 звернень щодо випадків сексуального насильства в Україні під час війни

Організація Обʼєднаних Націй після 24 лютого отримала понад 150 звернень щодо випадків сексуального насильства, яке вчинили російські окупанти в Україні, і це лише «верхівка айсберга».

Про це заявила спецпредставниця Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Праміла Паттен у відеозверненні до учасників Другого саміту перших леді та джентльменів, повідомляє Укрінформ.

«З 24 лютого ООН отримала понад 150 звинувачень у сексуальному насильстві, скоєному проти жінок, дітей і чоловіків. Це зґвалтування під дулами автоматів у присутності членів родини — наслідки атаки України російськими військами», — сказала Паттен і додала, що це лише «верхівка айсберга».