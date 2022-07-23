Ракетний удар по Кропивницькому забрав життя трьох людей, ще 16 поранені

В результаті російського удару по Кропивницькому щонайменше троє людей загинули, а 16 зазнали поранень.
Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
«Маємо на цей час точну інформацію про трьох загиблих і 16 поранених. Серед них є один військовий і двоє працівників відомчої охорони. Медики одразу почали надавати всю необхідну допомогу. Життю поранених нічого не загрожує», — повідомив він.
Райкович додав, що рятувальники та піротехнічні служби вже почали роботу. У місті є водопостачання та електроенергія.
- 23 липня російські війська випустили по Кропивницькому вісім ракет «Калібр» морського базування та пʼять ракет Х-22 з літака Ту-22М3. Влучили у військовий аеродром «Канатове» та в один з обʼєктів «Укрзалізниці».