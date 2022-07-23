Премʼєр Угорщини назав неефективними санкції ЄС проти росії. В МЗС України відповіли

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що «санкції проти росії не працюють», а тому необхідна нова стратегія, яка має зосередитися на мирних переговорах.

«Стратегія Заходу подібна до машини зі спущеними шинами на всіх чотирьох колесах. Санкції не похитнули москву. Європа в біді — економічній та політичній, жертвами стали чотири уряди: британський, болгарський, італійський та естонський. Люди зіткнуться з різким підвищенням цін. І більшість світу теж нас демонстративно не підтримала — Китай, Індія, Бразилія, ПАР, арабський світ, Африка — усі осторонь цього конфлікту, вони займаються своїми справами», — сказав Орбан.

Він додав, що Заходу потрібна в Україні нова стратегія, метою якої є укладення миру.

«Необхідна нова стратегія, яка зосередитися на мирних переговорах і складанні хорошої мирної пропозиції... замість перемоги у війні», — заявив Орбан.

Реакція України

Речник МЗС Олег Ніколенко зауважив, що за два дні до цієї заяви глава МЗС Угорщини приїхав у москву, де просив збільшити обʼєми постачання російського газу.

«Санкції не похитнули росію — класичний приклад російської пропаганди. Санкції ефективні, вони суттєво зменшили здатність російської воєнної машини вести війну проти України. Надання Україні зброї рятує життя українців. Якби санкції і зброя були неефективні, в кремлі не задіювали би шалені ресурси задля їхньої дискредитації, не намагалися би їх зупинити», — наголосив Ніколенко.

За його словами, важливо називати речі своїми іменами: Європа опинилася в економічній кризі не через санкції, а через гібридну війну росії.

«РФ завдає ударів по Україні крилатими ракетами, а по Європі — захмарними цінами на газ. Це все — елементи одного російського плану, який має на меті підірвати мир та добробут в європейських країнах», — додав речник. Він наголосив, що без миру в Україні не буде миру в Угорщині та Європі загалом.