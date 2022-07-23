Російська армія вже втратила на війні в Україні майже 39,5 тисячі солдатів і понад 1 700 танків

Російська армія на війні в Україні вже втратила 39 200 солдатів. Також українські військові знищили понад 1 700 російських танків.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу.
Загальні втрати росіян такі:
- 39 240 осіб ліквідовані (+240 за минулу добу);
- 1 708 танків (+4);
- 3 929 бойових броньованих машин (+9);
- 864 артилерійські системи (+1);
- 253 РСЗВ (+2);
- 113 засобів ППО;
- 221 літак;
- 188 гелікоптерів;
- 714 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+1);
- 167 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 820 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+17);
- 72 одиниці спеціальної техніки.