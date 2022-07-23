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Російська армія вже втратила на війні в Україні майже 39,5 тисячі солдатів і понад 1 700 танків

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Російська армія на війні в Україні вже втратила 39 200 солдатів. Також українські військові знищили понад 1 700 російських танків.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

Загальні втрати росіян такі:

  • 39 240 осіб ліквідовані (+240 за минулу добу);
  • 1 708 танків (+4);
  • 3 929 бойових броньованих машин (+9);
  • 864 артилерійські системи (+1);
  • 253 РСЗВ (+2);
  • 113 засобів ППО;
  • 221 літак;
  • 188 гелікоптерів;
  • 714 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+1);
  • 167 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 820 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+17);
  • 72 одиниці спеціальної техніки.