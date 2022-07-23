Ранкове зведення Генштабу: ЗСУ знову відбили спробу наступу росіян на Вуглегірську ТЕС

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на ранок 23 липня. Українські військові відбили спроби наступу росіян на всіх напрямках.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генштабу.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Слобожанському напрямку основні зусилля росіяни зосереджують на тому, щоб завадити ЗСУ просунутися в бік держкордону.

На Харківському напрямку ворог активних дій не вів, здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії.

Також активних дій з боку противника не було на Словʼянському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти здійснювали обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії. Штурми в напрямку Верхньокамʼянського та Сіверська українські захисники успішно відбили.

На Бахмутському напрямку окупанти стріляли з артилерії та авіації. Ворог знову намагався наступати в напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС, але знову зазнав втрат і відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли позицій ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує оборонятися, намагається стримувати контрнаступ ЗСУ.