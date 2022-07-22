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Український TikTok вивели зі спільного з росією регіону і перевели до європейського

Автор:
Костя Андрейковець
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Український TikTok вивели зі спільного з росією регіону і перевели до європейського.

Про це в ефірі «24 каналу» розповів заступник голови Міністерства цифрової трансформації Олександр Борняков.

Він пояснив, що через спільність регіону багато українського контенту потрапляло в бан або блокувалося. Від цього страждали автори українського контенту.

Борняков заявив, що з урахуванням війни росії проти України багато компаній виводять Україну з «регіону» рф.

  • У березні 2022 року TikTok призупинив роботу в росії через закон про «фейки».
  • У червні TikTok повідомив у своєму звіті про видалення 41 тисячі відео, які були пов’язані з війною проти України. 87% з них порушували правила соцмережі щодо ​​дезінформації.