Український TikTok вивели зі спільного з росією регіону і перевели до європейського.

Про це в ефірі «24 каналу» розповів заступник голови Міністерства цифрової трансформації Олександр Борняков.

Він пояснив, що через спільність регіону багато українського контенту потрапляло в бан або блокувалося. Від цього страждали автори українського контенту.

Борняков заявив, що з урахуванням війни росії проти України багато компаній виводять Україну з «регіону» рф.