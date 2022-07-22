Вечірнє зведення Генштабу: росія продовжує обстрілювати Харківщину, штурмом намагається просунутися в напрямку Покровського

Генеральний штаб України опублікував зведення станом на вечір 22 липня.
- На Сіверському напрямку росія обстріляла із ствольної артилерії райони Кам’янської Слободи і Миколаївки Чернігівської області та Волфиного на Сумщині.
- На Харківському напрямку російська армія залучила ствольну та реактивну артилерію для обстрілів у районах населених пунктів Харків, Прудянка, Золочів, Дементіївка, Уди, Іванівка, Старий Салтів, Борщова, Руські Тишки, Питомник, Кутузівка, Чугуїв, Петрівка, Руська Лозова, Слатине, Черкаські Тишки, Базаліївка, Дуванка, Мосьпанове, Лебʼяже, Перемога та Ртищівка. Авіаудари зафіксовано поблизу Верхнього Салтова.
- На Словʼянському напрямку росія обстріляла райони 18 населених пунктів: зокрема Долини, Дібровного, Богородичного та Норцівки.
- На Краматорському напрямку окупанти застосували ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Закітне, Сіверськ, Григорівка, Краматорськ, Званівка, Івано-Дар’ївка, Виїмка та Спірне (тут ще був авіаудар).
- Усі намагання росіян просунутися в напрямках Верхньокамʼянське та Івано-Дарʼївка українські військові звели нанівець — окупанти відійшли.
- На Бахмутському напрямку були обстріли із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк та інші. Були авіаудари біля Берестового, Білогорівки, Покровського і Веселої Долини.
- Штурмом росіяни намагались просунутись в напрямку Покровського, успіху не мають і відійшли, була чергова невдала спроба захопити територію Вуглегірської ТЕС.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала, але росія вдарила авіацією біля Камʼянського та Червоного.
- Штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне українські військові відбили та відігнали росіян на раніше зайняті позиції.
- На Південнобузькому напрямку російська армія вдарила авіацією неподалік Потьомкиного і намагалась просуватися у напрямках Андріївки та Білогорівки — однак отримала відсіч і відійшла
- В акваторії Чорного моря росія утримує в готовності два носії високоточної зброї сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу «Калібр».