З 25 липня діятимуть нові умови ввезення домашніх тварин до Польщі

З 25 липня перетнути польський кордон з домашніми улюбленцями можна буде тільки, якщо у вас є при собі три документи про стан тварини.

Ідеться про:

наявність імплантованого мікрочипа;

вакцинацію від сказу (вакцинація має бути актуальною, проведеною після встановлення мікрочипа);

дійсний ветеринарний паспорт європейського зразка, який видається державними ветеринарними закладами і підтверджує встановлення мікрочипа та проведення вакцинації.

Для спрощення процедури перетину кордону польські митні та ветеринарні служби не вимагатимуть довідку про стан здоров’я та результати тестування рівня антитіл проти сказу, проведеного методом титрування.

Якщо ж ви будете їхати далі, у країни, де такі вимоги є, тоді зможете провести все тестування в Польщі.