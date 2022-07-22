НБУ вирішив ліквідувати Мегабанк

Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати Мегабанк.
Про це НБУ повідомив 22 липня.
2 червня 2022 року правління Національного банку віднесло Мегабанк до категорії неплатоспроможних — через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації. Усі вкладники Мегабанку отримають 100% суми своїх вкладів, включаючи відсотки (кошти виплатять з Фонду гарантування вкладів фізосіб).
Нацбанк неодноразово звертав увагу керівництва банку та його акціонерів на наявність потенційних ризиків у діяльності банку, однак акціонери банку фінансово його не підтримали для своєчасного виконання зобовʼязань перед клієнтами.
- У 2019 році Мегабанк фігурував у маніпуляціях з пожертвами партії «Батьківщина». Тоді суд дозволив СБУ отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Мегабанку, і дозволив їх вилучити в межах розслідування кримінальної справи про відмивання грошей.