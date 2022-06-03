НБУ відніс Мегабанк до неплатоспроможних через суттєві порушення у кредитуванні

Національний банк відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

У НБУ зазначили, що проблеми в діяльності банку не спричинені запровадженням воєнного стану. Вони почалися задовго до початку війни. Ще 3 лютого цього року правління НБУ вирішило віднести АТ «Мегабанк» до категорії проблемних.

Серед причин:

суттєві порушення нормативно-правових актів НБУ в частині оцінки кредитного ризику,

систематичне кредитування пов’язаних осіб,

значний обсяг непрофільних активів на балансі;

невиконання плану докапіталізації / реструктуризації за результатами стрес-тесту 2021 року.

Нацбанк неодноразово звертав увагу керівництва банку та його акціонерів на наявність потенційних ризиків у діяльності банку.

«Проте акціонери АТ «Мегабанк» не надали фінансової підтримки банку для своєчасного та в повному обсязі виконання зобов’язань перед клієнтами банку та проведення клієнтських платежів, про що свідчать численні скарги, що продовжували надходити до Національного банку України після віднесення банку до категорії проблемних», — йдеться у повідомленні.

Кожен вкладник Мегабанку отримає відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 травня 2022 року становить 4 418,6 мільйона гривень.