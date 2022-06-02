Нацбанк у два з половиною рази підвищив облікову ставку — до 25%

Національний банк підвищив облікову ставку з 10% до 25%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Установа пояснила, що метою такого кроку є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і в результаті посилення спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни.

Нацбанк підкреслив, що після початку бойових дій посилилися загрози доларизації економіки. Очікування громадян і бізнесу на девальвацію гривні є чутливими до розвитку воєнної ситуації. Як наслідок, інтервенції Національного банку з продажу валюти зросли з $2 млрд у середньому за місяць у березні-квітні до $3,4 млрд у травні. Також протягом травня збільшилася різниця між курсом готівкового ринку та офіційним, що посилило негативні ефекти для економіки через множинність курсів.

НБУ очікує, що уряд та банки адекватно відреагують на зміну облікової ставки відповідним підвищенням ставок за облігаціями та депозитами. Це збільшить привабливість гривневих активів та убезпечить заощадження і доходи громадян від інфляції. Збільшення привабливості гривневих заощаджень сприятиме зменшенню попиту на валютному ринку. Також збільшення ставок по ОВДП зменшить потребу в емісії.

Також Нацбанк вважає, що важливим кроком для збалансування фіскальної та монетарної політики повинно стати й повернення податків на імпорт. З одного боку, це забезпечить додаткові надходження до державного бюджету, а з іншого, посилить стимули для внутрішнього виробника та послабить тиск на міжнародні резерви України.

Що таке облікова ставка?

Це основний інструмент, яким користується НБУ, щоб регулювати інфляцію. Облікова ставка впливає на вартість кредитів. Якщо відсоткову ставку знижують, вартість кредитів теж має зменшуватися.