У «днр» і «лнр» заблокували Google

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей заблокували пошукову систему Google.

Про це повідомили «глави республік» денис пушилін і леонід пасічник.

Так, ватажок «днр» пушилін заявив про «нелюдську пропаганду», у якій пошуковик Google «за наказом своїх кураторів з американського уряду пропагує тероризм і насильство щодо всіх росіян й особливо населення Донбасу».

В «лнр» про таке рішення повідомили ввечері 21 липня. Ухвалили його з аналогічних причин — «через пропаганду екстремізму та тероризму».