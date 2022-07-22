У Facebook зʼявилася функція Feeds. Вона показує користувачам стрічку новин у хронологічному порядку

Соціальна мережа Facebook відтепер має вкладку, у якій користувачі зможуть бачити у хронологічному порядку дописи від друзів, груп і сторінок, за якими вони стежать.

Про це засновник Meta Марк Цукерберг повідомив на своїй сторінці.

«Одна з найбільш затребованих функцій для Facebook — переконатися, що люди не пропускають пости друзів. Тож сьогодні ми запускаємо вкладку Feeds, де ви можете бачити пости ваших друзів, груп, сторінок окремо у хронологічному порядку», — написав він.

Функція глобально з'явиться у Facebook наступного тижня. Нова вкладка Feeds не буде пропонувати публікації, але все одно показуватиме рекламні оголошення.