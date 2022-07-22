Фінська митниця продала конфісковані біткоїни на €46,5 мільйона. Частину цих коштів передадуть Україні

Митниця Фінляндії продала конфісковану віртуальну валюту — 1889,1 біткоїна на суму €46,5 мільйона. Частину з цих грошей передадуть Україні.

Про це повідомляє Yle.

Це біткоїни конфіскували, бо вони були задіяні у продажі наркотиків і допінгу. У фінської митниці залишилися ще близько 90 біткоїнів та інші конфісковані віртуальні валюти.

У квітні газета Helsingin Sanomat писала, що один з депутатів фінського парламенту запропонував передати Україні частину коштів, виручених з продажу конфіскованих біткоїнів. Це питання розглядав уряд — Міністерство фінансів і Міністерство закордонних справ.

Тоді міністр фінансів Фінляндії Анніка Саарікко підвердила, що кошти виділять, і назвала це рішення «справедливим і хорошим».

«Уряд пожертвує на допомогу Україні десятки мільйонів євро завдяки виручці від продажу конфіскованих біткоїнів. Історичне спільне рішення міністерств фінансів і закордонних справ», — написала міністр у Twitter.