Ранкове зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурми на півдні та сході, росіяни наступають у напрямку Вуглегірської ТЕС

Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті станом на ранок 22 липня.
- На Волинському та Поліському напрямках терміни перевірки бойової готовності армії білорусі продовжили до 31 липня цього року.
- На Сіверському напрямку ворог обстрілює українські позиції та цивільну інфраструктуру в районах Камʼянської Слободи та Миколаївки Чернігівської області, а також Волфиного і Павлівки Сумської області.
- На Харківському напрямку росіяни обстріляли з артилерії Мосьпанове, Руські Тишки, Дементіївку, Золочів, Стару Гнилицю, Рідне, Ртищівку, Пушкарне, Велику Бабку, Петрівку, Слатине та Лебʼяже.
- На Словʼянському напрямку російські окупанти стріляли з артилерії неподалік Дібровного, Чепіля, Адамівки, Карнаухівки, Микільського, Курульки, Хрестища і Мазанівки.
- На Донецькому напрямку армія рф зосереджує зусилля на Краматорському і Бахмутському напрямках. Війська росії систематично обстрілюють українські позиції вздовж лінії зіткнення, намагаються поповнити запаси боєприпасів та палива.
- На Краматорському напрямку росія обстрілювала з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Донецького, Серебрянки, Верхньокамʼянського, Спірного та Івано-Дарʼївки. Військові рф штурмують у напрямку Верхньокамʼянка — Верхньокамʼянське, бої тривають.
- На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали українські війська в районах Берестового, Бахмуту, Костянтинівки, Білогорівки, Покровського, Кодеми, Веселої Долини, Нью-Йорка, Яковлівки, Васюківки, Кліщіївки та Вуглегірської ТЕС. Неподалік Стряпівки росіяни вдарили з авіації. ЗСУ відбили штурм росіян у напрямках Доломітне — Новолуганське та Стряпівка — Соледар. Війська рф відійшли зі втратами. Армія рф продовжує штурмувати в напрямку Вуглегірської ТЕС і поблизу Покровського, бої тривають.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росія обстрілювала з артилерії Піски, Авдіївку, Новомихайлівку, Пречистівку, Залізничне, Павлівку, Времівку, Новоандріївку, Шевченко, Тернувате, Володимирівку, Новояковлівку, Малі Щербаки, Камʼянське та Полтавку. Вдарили з авіації біля Пречистівки.
- На Південнобузькому напрямку ворог обороняє зайняті раніше позиції, увів резервні підрозділи. Росіяни обстрілювали Іванівку, Токареве, Трудолюбівку, Партизанське, Кобзарці, Посад-Покровське, Андріївку, Степову Долину, Таврійське, Оленівку, Шевченкове, Прибузьке, Лимани, Киселівку, Новомиколаївку, Велике Артакове, Миколаїв та Тетянівку. ЗСУ відбили всі спроби ворожих штурмів у напрямках Мала Семейдинуха — Андріївка та Давидів Брід — Білогірка. Окупанти відійшли.
- Поза пунктами базування перебувають три носії крилатих ракет «Калібр».