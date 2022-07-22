ОК «Південь»: ЗСУ вдарили по двох складах боєприпасів рф у Скадовському та Бериславському районах Херсонщини

За добу на півдні Збройні Сили України вразили 5 опорних пунктів та 2 склади з боєприпасами росіян, а також влучили по місцю скупчення російських окупантів на Миколаївщині.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Минулого бойового дня українські пілоти нанесли 8 ударів по російських позиціях і запасах. Бомбардувальники та літаки штурмової авіації ЗСУ нанесли 5 ударів, а гелікоптерні пари – 3.

За минулу добу ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 230 вогневих завдань.

Остаточні втрати росіян ще дорозвідують, але наразі відомо, що за 21 липня на півдні України російська армія втратила: 35 окупантів, самохідну гаубицю «Мста-С», 2 безпілотні розвідники, 3 одиниці броньованої та 8 — автомобільної техніки.