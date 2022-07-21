Окупанти в Маріуполі визначились з будинками, які знесуть. Тільки в центрі міста не стане 35 будівель

Російські окупанти розробили план знесення зруйнованих ними же житлових будинків у Маріуполі. За планом будівлі зруйнують під основу до зими.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, який отримав план знесення та ремонту будинків Центрального району в мікрорайонах 17—23.

Тільки в центральній частині міста окупанти демонтують 35 багатоквартирних будинків. На картах росіяни позначили такі будівлі червоним кольором — він означає першу чергу на знесення. Помаранчевим позначені будівлі другої черги.

«Де-факто без житла залишаться приблизно 8 000 людей через знищення близько 3 700 квартир. За попередніми підрахунками, з них у місті залишається не менш ніж 1 500. Цей мікрорайон навіть не чверть міста. Але така сама ситуація по всьому Маріуполю. За демонтажем не наступає ані ремонт, ані будівництво. Єдине анонсоване та фактичне будівництво на 1 000 квартир за твердженням окупантів — на 2 500 людей. Із приоритетом заселення умовних бюджетників», — розповів Андрющенко.

Він опублікував перелік адрес першої і другої черг, додавши, що маріупольці залишаються без житла та без підготовки до зими.

Андрющенко закликав людей евакуюватися з міста, оскільки окупанти не готуються до зими.