За минулу добу у війні з Україною росія втратила ще сотню своїх військових і 4 танки

Станом на 21 липня росія у війні проти України втратила вбитими приблизно 38 850 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 1 704 танки;
- 3 912 бойових броньованих машин;
- 859 артилерійських систем;
- 251 реактивна система залпового вогню;
- 113 засобів протиповітряної оборони;
- 221 літак;
- 188 гелікоптерів;
- 2 781 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
- 15 кораблів/катерів;
- 710 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 71 одиниця спеціальної техніки;
- 167 крилатих ракет.