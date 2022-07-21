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За минулу добу у війні з Україною росія втратила ще сотню своїх військових і 4 танки

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 21 липня росія у війні проти України втратила вбитими приблизно 38 850 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 1 704 танки;
  • 3 912 бойових броньованих машин;
  • 859 артилерійських систем;
  • 251 реактивна система залпового вогню;
  • 113 засобів протиповітряної оборони;
  • 221 літак;
  • 188 гелікоптерів;
  • 2 781 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 710 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 71 одиниця спеціальної техніки;
  • 167 крилатих ракет.