Роботизована рука допоможе Perseverance доставити на Землю зразки ґрунту з Марсу

Європейське космічне агентство разом з італійськими науковцями створює роботизовану руку, яка допоможе доставити на Землю зразки ґрунту з Марсу.
Про це повідомляє BBC.
Роботизована рука має великий діапазон рухів і схожа на людську — у неї є плечовий, ліктьовий та запʼястковий суглоби. Також вона матиме камери та датчики, які діють як очі та мозок. Рука завдовжки 2,5 метра може працювати автономно там, де це можливо.
Вона забере пробірки зі зразками ґрунту з марсохода Perseverance, покладе їх усі в контейнер, помістить його на транспортний засіб, який повернеться на Землю, і закриє кришку.
Розробники сподіваються, що роботизована рука приєднається до Perseverance на Марсі у 2025 році, а зразки марсианського ґрунту прибудуть на Землю до 2033 року.
«Поводження з дорогоцінними марсіанськими зразками та підготовка їх до доставки під час екстраординарної подорожі з Марсу на Землю — це дивовижний подвиг», — сказав директор Європейського космічного агентства з досліджень людей і роботів Девід Паркер.
- 18 лютого 2021 року на Марсі у кратері Єзеро сів ровер Perseverance. Після посадки він зробив кілька фотографій і записав звук. 22 лютого в NASA показали відео посадки Perseverance. Невдовзі ровер почав надсилати панорамні фото і записи, а 5 квітня успішно висадив на Марсі вертоліт Ingenuity, чим дав старт його польотам.
- 16 грудня Perseverance знайшов на поверхні планети найстаріші породи, а згодом узяв зразок однієї з них.
- 13 липня цього року марсохід Perseverance у рамках своєї місії здобув уже десятий зразок ґрунту на Марсі.