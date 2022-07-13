Perseverance взяв десятий зразок ґрунту з Марсу

Марсохід Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Perseverance в рамках своєї місії добув вже 10-й зразок ґрунту на Марсі.

Про це повідомляє пресслужба американського відомства.

«Я вже зібрав свій 10-й зразок каменю, побачений тут у пізньому полудні марсіанського сонця», — ідеться у дописі.

Розмір останнього добутого зразка дорівнює розміру мізинця.