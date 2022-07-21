У Словаччині жителі села відмовляються перейменувати вулицю, названу на честь місцевого фашиста

У Словаччині жителі села Варін відмовилися виконати вимогу прокуратури та перейменувати вулицю, названу на честь Йозефа Тісо. Він був очільником Першої словацької республіки, яка існувала в 1939-1945 роках і була сателітом нацистської Німеччини.

Про це пише BBC.

Під час голосування у місцевій раді лише одна людина підтримала перейменування, всі інші були проти. Тепер це питання передадуть до суду, а місцева рада хоче винести його на референдум серед жителів села.

У селі Варін є вулиця Тісова. Напередодні активісти зірвали знак, виступаючи проти назви вулиці на честь Тісо. Також раніше прокуратура навіть порушувала справу проти чиновників місцевої ради через відмову перейменовувати вулицю, однак потім ці звинувачення зняли.

Тісо очолював кфашистську Словацьку державу, залежну від нацистської Німеччини, з 1939 по 1945 рік. Він був заарештований у 1945 році і повішений чехословацькою владою як військовий злочинець у 1947 році. Праворадикали та деякі католицькі священнослужителі шанують його як героя. За Тісо близько 70 тисяч з 90 тисяч євреїв, які жили на території Словаччини, включно з всіма 25 єврейськими сімʼями Варіна, були депортовані та вбиті під час Голокосту.