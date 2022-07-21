ЗСУ знищили командний та командно-спостережний пункти росіян і ще 6 їхніх складів з боєприпасами на Херсонщині

Збройні сили України на півдні знищили командний та командно-спостережний пункти росіян і ще 6 їхніх складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Також там зазначили, що Повітряні сили ЗСУ завдали 10 авіаційних ударів по ворогу: 3 з гелікоптерів, ще 7 — із бомбардувальників і літаків штурмової авіації.

Ці удари 3 рази вразили російські опорні пункти, ще тричі ЗСУ влучили по скупченнях окупантів і техніки рф на Херсонщині та двічі поцілили у склади боєприпасів на Миколаївщині й Херсонщині.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ зменшили вороже військо на 111 росіян. Також окупанти втратили гаубицю «Мста-Б», 2 самохідні артилерійсько-мінометні установки «Нона-С», безпілотний літальний апарат типу «Елерон» і 13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.