В Індії вперше за 70 років знову зʼявляться гепарди

Повернення тварин відбувається через сім десятиліть після того, як гепардів в Індії офіційно оголосили вимерлими у 1952 році. Уряд останні два роки працював над транспортуванням тварин. Перші прибулі оселяться у Національному парку Куно-Палпур — у ньому сприятлива для гепардів місцевість. Час переїзду буде повʼязаний із відзначенням 75-річчя незалежності країни.

В Індії вперше за 70 років зʼявляться гепарди — вісьмох тварин завезуть з Намібії, де мешкає одна з найбільших у світі популяцій диких кішок.

«Основна мета проєкту з реінтродукції гепарда — створити життєздатну популяцію гепарда в Індії, яка дозволить йому виконувати свою функціональну роль головного хижака», — заявили в Міністерстві довкілля країни і додали, що це відродить екологічну динаміку ландшафту.

Гепарди зникли в Індії через втрату свого довкілля та нестачу їжі. Це єдиний великий ссавець, який вимер у країні після здобуття нею незалежності від британського правління. Колись азіатського гепарда можна було зустріти в районах, що тягнуться від Аравійського півострова до Афганістану. Наразі відомо, що він вижив лише в Ірані (там їх лише 12 особин).

Гепард — найшвидша наземна тварина у світі, вона може розвивати швидкість до 113 кілометрів на годину. Вид класифікований як уразливий і перебуває під загрозою зникнення у списку Міжнародного союзу охорони природи. У дикій природі в усьому світі залишилося лише близько 7 тисяч особин.